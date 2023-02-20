空污來了！氣象局局長鄭明典昨晚指出，因為雨不夠，髒空氣進來，是嚴重的境外移入空氣污染事件，門窗關好，不要淋雨，今天一早他持續提醒空污嚴重，大寮、屏東、金門等地是紅色警示，所有族群應減少戶外活動，西半部、宜蘭橘色提醒，敏感族群減少戶外劇烈動。

鄭明典早上轉貼環保署發出的空氣品質提醒，由於東北風影響，伴隨境外污染物移入，各地均可能發生高濃度境外汙染。提醒高雄前金、鳳山、屏東、琉球地區、金門地區紅色警示，所有族群應減少在戶外活動；西半部、宜蘭壯圍地區、馬公地區橘色提醒，敏感族群應減少在戶外劇烈活動。

從環保署的全台空氣品質指標圖可見，南部一帶一片紅色，對所有族群不健康，西半部則是橘色，對敏感族群不健康。環保署表示，中部以北位於迎風面，擴散條件普通，雲嘉南以南位於下風處，污染物易累積；彰化至雲嘉南沿海地區因風速較強，可能引發地表揚塵現象，影響空氣品質及能見度。

氣象局表示，今天至周三（22日）清晨東北季風影響或大陸冷氣團影響，北台灣天氣偏冷，其他地區早晚涼，最冷的時間點在周二晚至周三晨；桃園以北及東半部地區有局部短暫雨，其他地區多雲到晴；指出此波冷空氣風力強勁，沿海空曠地區有8級以上強陣風發生的機率，慎防瞬間強風。