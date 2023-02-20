25歲男子手術前胸部宛如B罩杯（左），手術前後恢復男性正常胸部（右）。（澄清醫院提供／馮惠宜台中傳真）

台中一名25歲男子，自小喜食鹽酥雞、炸雞，從青春期後胸部就特別「肥大」，雖戒油炸食物，曾經狂健身，體重從85公斤降到72公斤，仍無法擺脫如B罩杯大的胸部，因而從大學半工半讀加上畢業後攢積蓄透過抽脂手術，讓隆起的雙峰變平原，昂首挺胸展開新生。

澄清醫院中港院區整形外科醫師張育誠表示，該男子是典型男性女乳症，他自述自小就愛吃炸雞、鹽酥雞等油炸食物，青春期後就自覺胸部好像女性一樣，在高中上游泳課時曾被同學取笑過，從此不上游泳課；大學體育課是必修課，他也因游泳課翹課而被當掉，跟老師溝通後特別安排獨自游泳補考才順利畢業。

這樣獨特的胸部讓他很自卑，造成心理上一直揮抹不去的陰影，連女朋友也不敢交；大學之後先是戒油炸食物，還透過健身狂瘦12公斤，但都無法擺脫女乳，最後才求醫治療。

張育誠表示，該男子的胸部宛若女性B罩杯那麼大且有下垂現象，確認是罹患男性女乳症，經進行抽脂手術，在乳房下緣切約0.5公分開口，每個乳房抽出約400 c.c.的腺體組織。他解釋，如果男性女乳大到C或D罩杯，就需進行平胸縮乳手術，手術的複雜度也相對高；而該名男子手術後一切良好，重拾他男兒的信心。

張育誠指出，男性女乳症主要是因為雌性激素和雄性激素的失衡，導致雌性激素比例增加，進而刺激男性乳腺的增大，造成乳房突出、下垂甚至腫痛等症狀，男性女乳症可能發生在一側或是雙側的乳房。

他強調，其發生原因也有可能與個人生活習慣有關，因接受環境賀爾蒙而觸發分泌雌性激素，不是每位男性女乳症的致病原因都一樣的。此外，可能造成男性女乳症的原因還有肝硬化、慢性腎衰竭、甲狀腺機能亢進、性染色體異常、腫瘤等原因，但也有約四分之一的男性女乳症無明顯成因。

張育誠說，男性女乳症的自我檢查方法，如果自覺胸部好像過大，可用食指與拇指捏起乳暈部位，若捏起部位的厚度超過 4公分，又觸碰到纖維腺體組織，極有可能患了男性女乳症。