林姓駕駛OHCA送往杏和醫院，由頭城91持續實施CPR；另一位男性乘客意識模糊、頭部撕裂傷、瞳孔不等大，送往陽大附醫急救中。（宜蘭縣消防局提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

車頭毀損嚴重。（宜蘭縣警察局礁溪分局提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣頭城鎮新興路附近今（20日）凌晨1時許發生一起交通事故，1名52歲林姓男子駕駛白色自小客車闖紅燈，警察欲上前盤查，林男越開越快，遂警方開警鳴器追逐，待進入頭城大橋下，警即關掉警鳴器放棄追逐，但林疑似車速過快自撞橋墩，跟44歲沈男乘客送醫後，雙雙搶救後死亡，相關肇事原因有待釐清。

據了解，礁溪分局警員今凌晨1時許執行巡邏勤務時，發現白色自小客車闖紅燈形跡可疑，便上前盤查，怎料小客車不停車，還越開越快，連闖3個紅燈，員警開警鳴器尾隨，待對方駛入頭城橋下即關掉警鳴器，緩緩尾隨待機，但林男疑似車速過快，彎道來不及轉彎而撞上橋墩。

消防局於凌晨1時6分獲報後即派遣頭城、礁溪分隊前往搶救，林男OHCA送往杏和醫院，於2時4分不治死亡；另1位乘客為44歲沈姓男子，當場意識模糊、頭部撕裂傷、瞳孔不等大，送往陽大附醫急救，於上午7時23分仍搶救無效。

警方表示，因該車違規闖紅燈，為了要做行政稽查，在後方有保持適當距離，以便發現車號，做為後續進行舉發，因為該車速度實在太快，一路尾隨到頭城橋下就放棄追逐，尾隨待機；當時警車時速應有70至80公里左右，對方車輛研判車速應該上百公里；相關肇事原因有待釐清中。