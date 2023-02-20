The first Reserves Pool picks are in 👀



Team Giannis: Damian Lillard

Team LeBron: Anthony Edwards#NBAAllStarDraft presented by Jordan Brand

📺: Live on TNT pic.twitter.com/XPi2wUD8NM — NBA (@NBA) February 20, 2023

20日在今年全明星賽開打前的選秀分隊環節，由於今年先選替補後選先發，帶著筆記本上場選秀的「字母隊」隊長公鹿前鋒「字母哥」阿提托湯波第一個挑選的就是拓荒者後衛利拉德，「詹皇隊」隊長湖人前鋒「小皇帝」詹姆斯的首選則是灰狼前鋒愛德華茲。

今年不同以往是先選擇替補球員才挑先發，阿提托康波先選了利拉德，接著挑了公鹿隊友哈勒戴、雷霆後衛亞歷山大、公牛前鋒迪羅薩、暴龍前鋒席亞卡、熱火前鋒阿德巴約與國王中鋒沙波尼斯。

詹姆斯替補陣容先選了愛德華茲，接著挑選塞爾提克後衛傑倫布朗、快艇前鋒保羅喬治、溜馬後衛哈利柏頓、尼克前鋒蘭道爾、國王後衛福克斯與灰熊前鋒傑倫傑克生。

最後來到挑選先發環節，先選的詹姆斯選了七六人中鋒恩比德，然後挑了自己兄弟獨行俠後衛厄文、獨行俠後衛東契奇與金塊中鋒約基奇；後選的阿提托康波挑選塞爾提克前鋒塔圖，接著挑了灰熊後衛莫蘭特、騎士後衛米契爾與爵士前鋒馬爾卡寧。