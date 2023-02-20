台中市東區復興路四段後火車站附近商店林立，20日上午7時許，1處民宅發生火警，2樓鐵皮加蓋處不斷冒出烏黑濃煙，火舌從屋內竄出；警消獲報趕抵現場佈水線滅火，並搶救1名受困約70多歲女性民眾，但已經無生命跡象，目前緊急送醫，經搶救後宣告不治，至於火警發生原因，仍待消防局火調人員調查釐清。

台中市消防局指出，2月20日上午7時4分接獲東區復興路四段1處住宅火警，派遣第七大隊、大誠、中山、中港、信義、中區及東英等分隊，出動各式消防車18輛、救護車2輛、消防人員57名前往救災。

消防局表示，救災人員到場時回報，該火警建築物分為前、後棟（建築物結構：前棟1樓鐵皮加蓋夾娃娃機用途，後棟4樓磚造住宅用途），前棟1樓及後棟2、3樓均已全面燃燒，現場進行人命搜救及滅火。

消防局指出，火勢於7時42分控制，7時51分撲滅，燃燒面積約為200平方公尺，消防人員於1樓發現1名OHCA女性受困者，約70多歲，送往中國附醫救治，經送醫搶救後宣告不治，起火原因後續由火調人員調查中。