混血香港女星童鈴於八十年代中出道，在演藝圈好幾年卻發展平平，踏入九十年代把心一橫，接連演出幾部三級片求突破，雖然收入可觀，卻對其演藝事業無太大幫助，而且更從此被定型為艷星，最終童鈴選擇結婚息影，淡出演藝圈。不過，她最近在社群平台曬出幾張照片，近況也隨之曝光。

童鈴於1984年入行拍戲，擁有亮眼的混血臉蛋，不過當年演藝圈競爭激烈，幾年下來她都是出演一些戲份不多的花瓶角色，當中印象最深刻要數《最佳福星》的「一品香」，遭一眾男主角連番佔便宜，其中擔任福星的劉德華，也有因劇情對她襲胸。

為求突破，童鈴於1991年接拍首部三級片《情不自禁》，之後一年內主演了《太太的情人》及《素女經之挑情寶鑑》等四部三級片，當年《太太的情人》挑戰同性情慾戲，畫面拍得唯美，引起不少回響，成為童鈴的代表作。

影片取自《電影白掌櫃》若有移除請見諒

豈料，據當年的報導，童鈴因為被片商欺騙，將裸露鏡頭大做文章，結果導致她跟交往兩年的男友分手，令其大受打擊及無心戀棧，往後決定不再拍三級片，沒多久童鈴便淡出銀光幕前結婚息影，從此銷聲匿跡。

童鈴如今與外籍丈夫定居英國，感情深厚甜蜜。(圖/童鈴 臉書)

從童鈴的Facebook所見，現跟家人於英國定居，現年58歲的她洗盡鉛華，不時跟老公放閃，兩名女兒更遺傳了她的美貌與好身材。生活十分富足的童鈴唯一看似留戀演藝圈的事情，就是多次分享1988年為陳百強半裸拍攝的《無聲勝有聲》唱片封面。