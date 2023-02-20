蔡政府採購火山布雷系统日前曾引發正反爭論。無黨籍立委高金素梅今（20）日在臉書發文公布，自己在立法院「禁止採購火山布雷系统」的提案，已達成法定連署，明天即將提交議事處。高金素梅指出，蔡政府花了幾十億元去採購武器，卻直到今年才編列的1億多的原鄉道路養護預算，讓她怒問「這是什麼政府？」

高金素梅接著說，根據日前美國戰略與國際研究中心（CSIS）所做的兵推結果，預估2026年會發生台海戰爭，雖然美日台將取得慘勝的結果，但台灣將全毁，高金也以柬埔寨為例，指出飽受長年戰亂之苦的柬國，在戰後還要花30年清除地雷。

高金素梅痛批，台灣原住民族地區1800公里的連絡道路，過去始終沒有養護經費，經過自己的不斷爭取，到了今年才編列1.7億養護預算，而政府卻要花1.8億美元（約54億台幣）採購布雷系統，在破壞台灣土地道路的同時，還將戰爭傷害留給台灣的下一代，「這是什麼政府？」

許多網友也在高金素梅該篇貼文留言區留言，他們的意見包括「用選票教訓蔡英文。」「非禁止，而是要完全且徹底的抹殺掉，因為台灣不須要此類物品。」「真的不要怖雷，為了子孫安全。」