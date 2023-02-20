現在越來越多人知道彎腰搬重物會對脊椎造成嚴重傷害，也會儘量設法避免此動作，但骨科醫師提醒，現生活中還有很多姿勢也會傷害脊椎，例如開長途車、彎腰洗頭、彎腰拔插頭、彎腰拔草，其中，彎腰洗頭對脊椎傷害極大，建議民眾還是站立用蓮蓬頭洗。

台中光田醫院骨科主治醫師嚴可倫在其臉書粉專提醒，不只彎腰搬重物，生活中還有很多不良姿勢或不當用力的情況，因不像搬重物那麼明顯，很容易被忽略，其中，彎腰洗頭的動作就非常傷害脊椎，因為洗手台的高度不是設計來洗頭的，建議還是站立用蓮蓬頭洗。

嚴可倫列舉4個會傷害脊椎的動作。

1. 開長途車：

因為久坐會讓椎間盤壓力變高，所以開長途車對於脊椎的傷害很大；民眾可以多加利用國道服務區，下車伸展一下身體。

2. 洗手台洗頭：

許多留長髮的人喜歡在洗手台洗頭，但洗手台的高度不是設計來洗頭的，彎腰洗頭的動作嚴重傷害脊椎，所以建議還是站立用蓮蓬頭洗頭。

3. 彎腰拔插頭：

大家可能認為拔插頭只是小事，但插頭常會有插太緊的情況，錯的姿勢會導致用腰部出力，造成腰痛。正確方式為，蹲下來一手壓著插座（或推牆壁），一手把插頭拔出來。

4. 彎腰拔草：

很多人喜歡在陽台等處種植花草，但拔草也是彎腰出力，長期也很傷脊椎，正確拔草方式為，先澆水讓土壤軟化，再用耙子拔鬆土壤，這樣拔草才會輕鬆、減少受傷。