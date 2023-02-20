【週末大爆卦】侯漢廷提巧芯入不分區第一?

國民黨中央昨（19）日傳出，考慮在立委初選中納入「大局條款」，消息曝光後各界一致認為，此條款是在卡喊出世代交替的國民黨台北市議員徐巧芯。對此，新黨台北市議員侯漢廷當面向徐喊話「歡迎加入新黨不分區」，更說會直接把徐列為新黨不分區第一。

徐巧芯自爆聽聞所謂「大局條款」時驚覺原來自己成了被拉下台的對象，言談間更數度哽咽紅眼眶。侯漢廷昨日在中天節目《週末大爆卦》表示，此條款消息爆出後，會對藍營現任立委費鴻泰與賴士葆造成很大的負面評價，因為明面上就是在保護他們，並坦承最初看到訊息時，曾一度考慮過徐自導自演的可能性，因為直接見光死，以結果來說反而對徐一類有意挑戰立委的人更好。

「對於國民黨資深委員來說，也會覺得很不甘！」侯漢廷指出，雖然有部分聲音質疑藍營資深立委卡住位置，但事實上能否往上升，也不是立委們能決定的，在更上面的空間讓出來之前，他們當然也只能持續在同樣的位置上做競爭，「這是國民黨長期以來，沒辦法讓人才有很好的流動跟上升機會，卡住了一整代人的晉升，這是一個難題。」

因徐巧芯也在節目現場，侯漢廷當場笑說，若徐巧芯這麼優秀的人，卻因為不公平的緣故被做掉，那歡迎徐加入新黨不分區，「這是我個人建議，不代表黨中央立場，新黨不分區第一名徐巧芯，到時候一樣全台灣力挺巧芯，就可以進軍立法院！」

不過，針對大局條款一事，國民黨發言人林家興19日澄清，黨內相關部門對該內容毫無所悉，呼籲外界勿捕風捉影。