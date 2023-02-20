據印度國家投資促進局預估，印度醫材市場約110億美元。在新興市場中增長最快，每年以15%的複合年增長率增長，為全球增長率的2.5倍，預計到2030年市場規模將達到500億美元。合一指出，傷口外用乳膏獲准許於印度上市銷售，後續將提出擴大適應症申請；上市銷售後，將依授權合約支付授權方銷售權利金。

合一指出，目前Fespixon新藥乳膏已取得台灣與新加坡藥證，其他尚有多國正在審查或準備送件中；Bonvadis醫材乳膏已取得美國、印度醫材上市許可，後續將在規劃以醫材上市的國家，持續提出市場准入申請。