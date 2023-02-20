據印度國家投資促進局預估，印度醫材市場約110億美元。在新興市場中增長最快，每年以15%的複合年增長率增長，為全球增長率的2.5倍，預計到2030年市場規模將達到500億美元。合一指出，傷口外用乳膏獲准許於印度上市銷售，後續將提出擴大適應症申請；上市銷售後，將依授權合約支付授權方銷售權利金。
合一指出，目前Fespixon新藥乳膏已取得台灣與新加坡藥證，其他尚有多國正在審查或準備送件中；Bonvadis醫材乳膏已取得美國、印度醫材上市許可，後續將在規劃以醫材上市的國家，持續提出市場准入申請。
合一(4743)治療糖尿病足部傷口潰瘍新藥Bonvadis傷口外用乳膏，取得印度醫材進口許可，今日以303元漲停板開出，隨即打開，但漲幅仍在6%以上。同集團的中天(4128)及鑽石生技(6901)漲幅在5~6%不等。
據印度國家投資促進局預估，印度醫材市場約110億美元。在新興市場中增長最快，每年以15%的複合年增長率增長，為全球增長率的2.5倍，預計到2030年市場規模將達到500億美元。合一指出，傷口外用乳膏獲准許於印度上市銷售，後續將提出擴大適應症申請；上市銷售後，將依授權合約支付授權方銷售權利金。
合一指出，目前Fespixon新藥乳膏已取得台灣與新加坡藥證，其他尚有多國正在審查或準備送件中；Bonvadis醫材乳膏已取得美國、印度醫材上市許可，後續將在規劃以醫材上市的國家，持續提出市場准入申請。
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