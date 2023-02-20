媒體報導，台積電歐洲新廠蓋廠時程延後2年，最快2025年才浮上檯面，對此台積電今天接受中央社記者詢問回覆，不評論市場傳聞，維持1月法說會的看法，目前沒有進一步的資訊。

經濟日報今天引述不具名業界人士消息，台積電考量車用半導體供需不再嚴重吃緊，加上多數車用晶片客戶可轉至日本、美國等地新廠生產，台積電歐洲新廠時程延後，最快2025年才浮上檯面，比原預期延後約2年。

對於媒體報導，台積電今天上午表示，不評論市場傳聞，歐洲設廠維持1月法人說明會上訊息，目前沒有進一步的資訊。

台積電在1月上旬法說會中曾表示，與客戶和夥伴接洽，根據客戶需求和政府的支持水準，評估在歐洲建立車用技術的特殊製程晶圓廠的可能性。

外電去年12月下旬曾報導，台積電鑒於歐洲汽車製造業半導體需求旺盛，當時評估在德國東部城市德勒斯登（Dresden）設立歐洲首座工廠，最快2024年動土。（編輯：楊凱翔）1120220