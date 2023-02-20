藝人宋逸民近期再度被前教友藝人阿Ben爆料，國稅局成立了「藝起發光逃漏稅案」，隨後宋逸民公開阿Ben的勞務報酬單回應，而阿Ben也曝光勞報單的真相，雙方一來一往事件，如今又一位前教友出面指控宋逸民教會，每月在群組提醒教友付錢，讓他壓力不小。

根據《聯合報》報導，前教友提供一段「藝啟發光」教會的影片，片中宋逸民妻子陳維齡在台上與教友說明研擬出的配套措施，指奉獻十萬元以上分為一年或兩年的「建堂計畫」，若教友選擇兩年分期付款每月則須繳4167元，一年則月付8333元，但該教友坦言，自己有經濟上的壓力，教會群組每月又會提醒教友付錢讓他壓力倍增。

對此，宋逸民曾在聲明中提到，絕對不可能強迫任何教友來做分期奉獻「參與建殿在聖經真理教導中是極蒙祝福的事，因此在這次的擴堂，我和小組長帶頭奉獻，並且配合也想要參加建殿蒙福計畫的弟兄姊妹，讓他們按著自己的心意，及可以的方式來做奉獻」。

另外，也特別說明，什一奉獻是聖經的教導，並強調每個人都是按著自己心意奉獻，「絕對不可能有任何強迫或規定，我在教導中也會清楚告訴所有弟兄姊妹，沒有感動而不奉獻完全沒有關係」如今卻又遭前教友爆料，整起事件似乎還未落幕。