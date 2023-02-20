才剛成為NBA歷史得分王的湖人「小皇帝」詹姆斯，20日在全明星賽受訪時提到湖人本季目前27勝32敗，位居西區第13的「危險」位置，他回應，「本季剩餘23場例行賽是職業生涯最重要的23場例行賽，我會出戰，剩餘23場例行賽我希望每場都打！」

「先前我休兵了3場，這段休息時間對我身體帶來很大幫助，也讓我出戰鵜鶘時感覺很好，」詹姆斯說，「但讓我唯一失望的是，贏下那場鵜鶘比賽之後，馬上就迎來全明星周末，而不能在這個禮拜擁有更多比賽的基礎，繼續提升湖人的戰績。」

詹姆斯強調，自己在本季的重點始終都是打進季後賽，即使他才剛超越賈霸成為歷史得分王也一樣，「我不認為自己會連兩年都沒有打進季後賽。至於我成為歷史得分王印象最深刻的事情，還是我女兒的反應，這為我帶來很多的快樂。」

直到採訪尾聲，詹姆斯才說出自己退休後最渴望的事情，「我很樂意在退休後的某個時刻擁有一支NBA球隊。」看來他還是很想跟隨喬丹(黃蜂老闆)腳步，成為30支NBA球隊老闆之一。