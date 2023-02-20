近期療癒的多肉植物頻傳遭竊，根據統計，光鳳山分局1個月內就有2起多肉植物遭竊，每個竊犯到案都供稱因為多肉植物「太療癒、太可愛」，才會下手行竊，讓員警相當傻眼。56歲張姓女子16日在鄭姓女子店門前不停徘徊，最後仍抵擋不住多肉植物的療癒，下手行竊。張女供稱「本想看看而已，最後還是決定帶回家欣賞」，讓鄭女和員警都相當無言，最後依竊盜罪將張女送辦。

日前65歲陳姓婦人因心情不好，出門散心時也順手牽羊將楊女家外面綠色的療癒小物「仙人掌」帶走，楊女發現後氣得報案，了解陳婦偷走仙人掌用意後，氣得大罵「心情不好幹嘛讓我心情也不好？」沒想到16日又發生「療癒過頭」誘發偷竊的案件，讓警方也直搖頭。

16日張女騎經鄭女店門口前，目光先是看向鄭女門前擺的一排多肉植物，張女馬上被吸引下車，下車後張女手插口袋默默欣賞療癒的盆栽們，沉浸在療癒的氛圍中。

張女欣賞了好一陣子準備離開時，先是走向機車方向，沒想到此時張女似乎靈光一閃，又來個華麗轉身，一手拿起盆栽後，瀟灑地騎車走人。

鄭女發現18日發現店門的多盆多肉植物不見後，氣得向警方報案，鳳山員警在2小時後將張女查緝到案，張女供稱「盆栽很可愛，本想靠近看看而已，後來還是下手行竊將盆栽拿走要帶回家欣賞」，於是一口氣帶走4盆多肉盆栽，讓員警和鄭女都相當傻眼。最後依竊盜罪將張女送辦。