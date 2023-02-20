美國針對大陸先進晶片業設下嚴格出口管制，雖牽制大陸發展高科技的機會，但也影響到國際廠商在大陸市場的利益，艾司摩爾（ASML）對此多次表達不滿，就算出現前員工盜取專利的事件，艾司摩爾也視為個人行為，無意扯上間諜風暴。專家表示，艾司摩爾很難放棄大陸市場，會少了龐大收入，且如果離開大陸市場，很可能會有另一個實力相近的組織出現，影響力與市占率將受到影響。

金融周刊The Edge報導，艾司摩爾是全球最大晶片設備商之一，其擁有生產先進製程所需極紫外光曝光機EUV機台的獨家技術，且在執行長Peter Wennink接掌ASML的十年內，大陸已經成為該公司第三大的主要市場。

Peter Wennink極力想捍衛大陸市場的利益，就連前員工竊取專利事件爆發後，公司也淡化成「流氓員工想藉此致富」的個人行為，堅決否認是為大陸政府竊取技術的間諜活動。

法國興業銀行分析師Alexander Peterc表示，Peter Wennink對於制裁相當不開心，尤其他們已經為了大陸市場投入很多資源。

比利時安特衛普大學國際關係教授David Criekemans則認為，ASML的問題在於先進技術，這種技術需要得到保護，且大陸是一個利潤豐厚的市場，如果你不在那邊，或許會有另一個實力相近的組織的出現。