澳洲女星瑞貝爾威爾森（Rebel Wilson）以電影《歌喉讚》中「胖艾美」一角爆紅，近年她不但瘦身成功變美，前陣子還宣布出櫃時尚品牌主理人女友，感情甜蜜穩定。如今，她於今(20)日宣布求婚成功，並曬出和合照甜蜜寫道：「We said YES！」

瑞貝爾威爾森20日在IG宣布向交往10個月女友求婚成功，在IG上PO出兩人十指緊扣的照片，地點選在充滿童話感的迪士尼樂園，求婚場地佈置得相當浪漫，還有滿滿的粉色花瓣，氣氛相當感人。雖然她沒有多透露求婚細節，能從照片中看見，女友的左手無名指上戴著超大顆鑽戒，貼文也寫道：「We said YES！」

瑞貝爾威爾森2021年分手小11歲高富帥男友後，在2022年4月開始和女友交往，同年6月公開出櫃，且甜蜜表示「我原本以為自己一直在尋找一位迪士尼王子，但或許一直以來我真正需要的是一位迪士尼公主」當如今傳出喜訊，令粉絲又驚又喜，紛紛祝他們永浴愛河、白頭偕老。