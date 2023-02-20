抖音正妹「痞幼」擁有童顏臉孔卻藏著超反差的性感好身材，加上騎重機的經歷長達7年，讓她圈入大量粉絲，也因此被封為「重機女神」。而去年12月官宣和50歲跳傘網紅「囂張」陸文臣熱戀後，曾多次PO出兩人的放閃照，但沒想到才隔2個月就發現痞幼的社群帳號停止更新，也不再PO出兩人的合照，因此傳出疑似分手的消息。對此，痞幼也在19日出面說明真實原因了。

痞幼日前被人發現原本抖音的自我介紹欄上都有標記男友的帳號，如今卻被刪除，另外還有人發現頻繁更新抖音的她竟也停更了5天，讓粉絲相當擔心她是否出了什麼狀況。對此，痞幼也在19日出面PO出一張記事本的截圖，內容寫道「最近停止更新了，回應一下大家的擔心和著急。可能需要暫時離開一段時間去調整」。

接著，痞幼也說明了停更的真實原因，透露「以前的病又加重復發了，1月份開始身體已經感到不適，長期的心慌頭疼記憶力減退無法入睡。2月初去複查是重度焦慮等多項重度了。嘗試自己再堅持堅持，但是對我來說很難」、「拍短視頻兩年忙忙活活也沒真正的休息過，趁這個治療期間，好好旅行，好好放鬆下，自己也多思考自己的未來生活，希望自己對生活是熱愛是憧憬的。」

另外，痞幼還透露自己打算在這時間去瘦個雙下巴，開心去做自己一直想做的事情，希望大家再次看到她會更有活力、更開朗陽光，到時再和大家開心的一起瘋一起鬧。對於感情方面，痞幼則是在網友詢問的留言處回覆「闢謠：別多想，我只是生病了」；男友陸文臣隨後也現身留言區表示「累了就休息一下，這段時間我陪著妳。」間接否認兩人情變的消息。