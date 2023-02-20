截至元月底，外資持有在中國大陸各銀行間交易的人民幣計價債券為3.28兆人民幣，約4,777億美元，較去年最後1個月3.39兆人民幣要低。在去年12月逆勢增加之前，外資已連10個月出脫陸債並創最長紀錄。

在2022年期間，外國投資人共賣出6100億人民幣，在大陸各銀行之間交易的債券。去年，聯準會大力升息抗通膨，造成美元升值人民幣走貶。另外，受到新冠疫情衝擊，大陸各地頻頻傳出封鎖等，都是陸債被拋售的諸多原因之一。

不過，中國大陸在去年底突然重啟國門，宣示要拚經濟，也讓全球樂觀期待未來景氣將會反彈。以陸股來說，根據當地官方數據，外資光是在上個月就累計大買277億美元，創有史以來單月最大淨流入金額。

在新冠疫情盛行這幾年，中國大陸所發行的公債，可視為報酬相當穩定的一種資產。但為了不錯過這班復甦列車享有更豐厚的回報，外資才會持續降低大陸公債持有水位。

瑞士金融業者Vontobel預估，在聯準會貨幣一直緊縮下，美國公債殖利率上升，讓中國大陸債券的吸引力減少，流向陸債的外資應不會像兩三年前那樣多。另外，中國大陸出口今年充滿挑戰，還有經常帳順差有可能縮小等狀況，對人民幣兌換美元的匯價來說，都是相當不利的。