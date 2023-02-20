南韓演員李昇基近日公開手寫信宣布即將在四月與女友李多寅結婚，不過李多寅一家的負面新聞，也讓這段戀情一直不被外界看好，喜訊曝光後更讓李昇基人氣下滑，於是岳母甄美里過了13年首度接受韓媒採訪，並祈求大眾原諒。

因出演《大長今》走紅的甄美里育有兩女，李侑菲與李多寅，並於1998年與企業家李洪憲再婚，不過2009年遭踢爆涉嫌透過「內線交易」獲取暴利，而李洪憲因炒股、違反市場交易及詐欺案件，多次遭法律懲處，全事件也造成許多家庭受害，在南韓被冠上「經濟犯家庭」的稱號。

沉默13年後，甄美里因為近期的討論，決定帶著律師出面受訪，表示沒想到負面新聞會持續這麼久，甚至牽連到未來女婿，讓她非常抱歉，同時也讚賞李昇基，「他非常勇敢、很會照顧人、充滿希望和能量，很高興能和他成為家人，也非常感謝。」

對於過去的新聞，甄美里回應：「有很多被扭曲的地方，我也是受害者之一，發生了很多事情，我們也被騙了，但當時無法解釋。」同行律師也強調，甄美里夫妻在多方面來說，也是詐欺案的受害者，因此他們與事件無關。

此外，針對李多寅曾在IG上分享「房間終於有電視」，疑似炫富的內容，甄美里表示道歉，「那台電視是在賣場買的，價格是韓幣49萬元（約新台幣1.2萬元），只是上傳的時間點和方式不恰當，讓大家感到反感，我代替她道歉。」