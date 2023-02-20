英國一名正妹曾在北韓擔任導遊3年，新冠肺炎爆發後她想起過去在台灣旅遊的經驗，讓她決定再來台體驗生活，她說北韓和台灣最大差異是，在台灣更感受到軍力和戰備的存在，因為她居住的台南市總是有軍機在空中飛過。

不要鬧工作室昨（19）日於YouTube上傳最新影片，來自英國的Zoe表示，去北韓觀光後，發現當地的狀況和媒體報導的不太一樣，為了讓更多人認識北韓，她決定到北韓當導遊。

Zoe表示，很多人都說北韓很危險，但她認為當地比她的家鄉利物浦還安全，3年間她一共進出北韓30次，大部分的人不知道北韓有觀光產業，她在北韓的工作就是確保遊客安全和認識當地文化。

Zoe說，她帶過的旅遊團從歐洲、澳洲到南美洲都有，到北韓要遵守的規定很多，包括不能獨自一人閒逛、拍照時要注意、不能攜帶聖經、南韓物品、成人商品等違禁品。但在新冠肺炎大流行後，她被迫離開，她在南太平洋的東加群島上住了1年多，期間她也沒想要回英國。

Zoe表示，後來她開始找新選擇，想到2019年曾到過台灣，對台灣人和台灣文化印象深刻，讓她決定再來台灣體驗生活。她現居台南市，很多台灣人聽到她曾在北韓工作，都會問她「北韓和台灣的差異」，她說，在台灣能感受到更多軍力的存在，因為在台南總是有軍機在空中飛過，這樣的景象在北韓根本看不到。