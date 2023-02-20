T1聯盟19日的打群架事件，台啤英熊助教林玠禾衝入場內打人，英熊球團聲明強調這名助教進場參與衝突行為不當，將會進行最嚴厲的懲處。事實上林玠禾早年在SBL就因為親身參與場內衝突而遭遇過重罰，多年後來到T1擔任助教仍是沒有好好教導球員，自己再度做出最壞示範。

2009年2月8日的比賽，SBL台啤和台灣大雲豹的球員在終場前5分多鐘爆發衝突，最後有12人遭到懲處。先動手的是台灣大洋將馬力豹，他在爭搶籃板球之後，忽然對防守他的台啤王建惟揮拳，將他打倒在地，點燃雙方衝突，但未真正爆發群毆，台啤管理林玠禾非但沒有阻擋球員，居然還率先衝進場中，不啻是火上澆油。

事後主要被懲處的球員是洋將馬力豹，他遭到禁賽4場、罰款5萬元，台啤總教練閻家驊因為平日對球員管束不嚴而遭到禁賽2場、罰款2萬元。台啤管理林玠禾「未盡管理本分」「自身衝入場中」遭到最重懲處，剩餘球季全部禁賽，罰款10萬元。

2008年1月在SBL對裕隆的比賽，林玠禾甚至膽敢出拳攻擊裁判，遭到禁賽10場、罰款2萬元。

至於T1聯盟前日爆發的事件，又是林玠禾莽撞衝入場內打人，造成衝突升溫，球迷拍下林被裁判緊緊抱住的畫面，在T1臉書留言讚許「裁判真的做得很好，辛苦了」，同時批評林玠禾說「這個助教是來亂的嗎，還是球團請來當打手的？」