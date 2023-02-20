有鑑於傳統淡季，創意預計第一季營收將會有雙位數衰退，NRE(委託設計)雖然衰退幅度有也有雙位數，但去年第四季部份5奈米NRE營收延後到本季認列，故相對 ASIC(委託設計)下滑幅度小。毛利率部份，因NRE佔營收比重增加，所以毛利率會較去年第四季成長。

儘管第一季相對保守，但創意2023年仍舊看好成長動能穩健， 創意先前NRE和ASIC的比重為30：70，預計今年NRE佔營收比重會低於30%，主要是因NRE受限人力不容易指數成長，但NRE帶來的黏著度較高，且轉Turkey(量產)的機率也較高。創意2023年成長動能來自SSD(enterprise)、Networking(switch)。先進製程方面，5奈米NRE才剛始貢獻營收，所以預估5奈米 佔2023年ASIC營收比重有限，惟7奈米會大幅成長，進入量產案子有enterprise SSD、FPGA、AI，整體來說，創意今年包括營收、ASIC、NRE 都將呈現雙位數成長，其中，ASIC成長高於NRE。

法人樂觀預估，以往創意上下半年佔比約為40~44%比上56%~60%，看好今年創意營收、獲利均有雙位數成長，預估創意2023年營收成長落在3~4成，全年每股獲利有機會上看逾3股本。