全家便利商店深耕會員經濟，為消費者打造最便利的跨產業生活服務平台，截至1月底，會員數正式突破1600萬人大關，為便利商店之最，會員營收佔比則穩定維持5成。

全家表示，全家便利商店持續會員APP持續深化與拓展商模服務，隨著現代人消費型態轉變，消費者更偏好有效率同時運用線上與線下購物渠道，進而使「快行動」、「懶商機」需求同步推升；為滿足市場需求，「全家」APP「隨買跨店取」具備大量購買享優惠、會員轉贈、跨店領取等功能，更陸續新增甜點、飲料及保健品等多元商組，會員可於線上一次購足，並可於全台4100間「全家」店舖跨店領取。

再者，全家便利商店以消費者需求為出發點，延伸推出「隨買跨店取–訂閱制」及「訂閱共享」服務，提供Let’s Cafe、鮮乳與早餐等高複購型商品，使會員享受1人訂閱、4人雲端同享、跨店分批取的創新便利體驗，藉此對應不同情境下的家戶需求。

為提供消費者便利多元的消費體驗，「全家」店舖支援逾30種支付方式，包含全盈+PAY、My FamiPay、Fami錢包等，囊括電子支付、信用卡、票證、行動支付等4大類別，同時更與全盈+PAY、街口支付、Pi拍錢包、玉山Wallet、歐付寶、橘子支、悠遊付、台新Pay、悠遊卡、一卡通等10大支付工具進行會員整合，使消費者不需另外報電話，結帳即可同時累積「全家」會員點數，帶動2022年非現金交易比例與2021年相比成長逾1成。

針對「全家」以外的消費場域，則透過全盈+PAY串聯各個生活場景，消費同時更可累兌「全家」會員點數；此外，會員於「全家」店內消費使用全盈+PAY支付，更可享點數加倍送優惠（原消費1元累積1點，升級後每消費1元即可累積2點），藉此提升消費者APP開啟率，更為會員創造多元與便利的點數運用方式。

此外，除早、午餐，「全家」領先業界進軍下廚懶人包 (Meal Kits) 市場，推出「Fami煮煮」全新商模，滿足會員全天候的餐食需求，推出「Fami煮煮」，消費者可於「全家」APP「Fami煮煮」專區中下單訂購，最快今天訂、後天即可至「全家」店舖取貨，並提供指定到貨日的服務，成為家戶晚間餐桌上的強力應援，此更是「全家」首個從純數位銷售、再結合實體店舖優勢的特色服務。