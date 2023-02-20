總部位於波士頓的線上零售商Temu周日首次在超級盃亮相，其特別之處在於它和中國社群商務巨頭拼多多是同一家母公司（在中國為同名「拼多多」，本月在美國由Pinduoduo Inc更名為PDD.US）。

拼多多在中國的同名子公司，是中國最受歡迎的電子商務平台之一，以用戶可呼朋引伴大量採購相同商品來省錢的團購商業模式吸引了9億人加入。

在美國掛牌的拼多多去年才在當地推出網路超級商場Temu，從家居用品到服飾、再到電子產品，幾乎所有想得到的都能在平台上找到。Temu在這場美式足球聯盟年度冠軍賽期間播出了一個廣告，鼓勵消費者「買的像億萬富翁」。

Temu發言人對此表示，透過這個最大的舞台，我們希望讓我們的消費者知道，因為我們提供的價格，他們可以無拘無束地購物。

這個30秒的廣告向用戶展示該公司主打的意念：以低廉的價格採購大量商品，感覺像富豪一樣揮霍。在Temu平台上，一件女性泳裝只需6.50美元，而一副無線耳機只賣8.50美元。

這些出乎意料的超低價格，讓Temu被拿來與Shein做比較。Shein 是中國的快時尚新貴，同樣提供種類繁多的廉價服飾與家居用品，並已大舉進軍包括美國等市場。

根據應用程式商店數據與分析研究公司Sensor Tower調查，自去年9月推出以來，Temu已被下載2400萬次，每月活躍用戶數超過1100萬個。其資深分析師Abe Yousef表示，去年第四季Temu在美國的app下載量已經超過亞馬遜、沃爾瑪和Target。在美國的iOS和Android兩大應用程式商店，Temu很快地在去年11月就竄升成為下載量排名第一的軟體，現在仍然穩居榜首位置。

根據Coresight Research調查，Temu的競爭對手除了Shein之外，還包括美國的折扣零售商Wish以及阿里巴巴旗下的AliExpress。

現在Temu已經開始將目光轉向其他地方，日前該公司在推特上宣布擬將業務拓展到加拿大。

管理諮詢公司Kearney副合夥人Michael Felice表示，Temu之所以脫穎而出，僅僅是因為它銷售的產品沒有太高的疊加價格。Temu可能正暴露出市場的一個空白區，一直以來品牌以極低的成本生產，但在價格上，則為了利潤而轉嫁過多膨脹的成本。但他也表示美國消費者可能還沒有準備好接受其中的一些價格點，這個問題一直都在，那就是「它是不是太便宜所以不會太好」。

Coresight Research執行長Deborah Weinswig表示，Temu的推出是「恰逢其時」，因為在通膨仍然高漲和經濟情勢不明之際，消費者想要的是物美價廉的產品。但現在判斷Temu能否繼續維持那些極低的價格、免費送貨和其他優惠可能還為時過早。Weinswig並在報告中指出，Temu會繼續在行銷與產品方面進行試驗，而這可能要歸功於其資源豐富的母公司。