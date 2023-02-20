【旅奇傳媒／責任編輯－張語柔】長野縣千曲市被譽為「日本第一杏桃之鄉」，當地杏桃產量名列日本前茅。3月下旬－4月上旬是杏桃花的開花期，熱鬧的「杏桃花季」也會同步登場！2023年預計在3/27－4/9舉行，相當推薦搭配關東賞櫻一起順遊。

粉嫩的杏桃花是千曲市最美春日風貌。（圖／信州千曲觀光局）

「杏桃花季」會隨開花預測調整，每年舉辦的日期與活動內容都不相同。遊客能大啖使用杏桃製作的各式甜點或購買果乾、果醬等伴手禮，好天氣時推薦前往「上平展望台」，欣賞粉嫩杏桃花與殘雪北阿爾卑斯山、戶隱連峰的共舞美景，甚至還能遠眺擁有千年歷史的長野必訪景點「善光寺」。

杏桃花季期間，遊客能順遊逛周圍工坊與商店，購買由杏桃製作的果乾、果醬、汽水等在地名產。（圖／信州千曲觀光局）

欣賞杏桃花季後可安排在長野入住一晚漫遊，選擇位於千曲川沿岸擁有百年歷史、以美肌之湯聞名的「戶倉上山田溫泉區」。晚上別錯過前往入列「日本三大車窗」美景、梯田百選之一的「姨捨站」欣賞璀璨夜景，享受充滿美景與美食薰陶的輕旅行。

杏桃花海。（圖／信州千曲觀光局）

杏桃花季

‧ 期間：2023年3／27－4／9

‧ 地點：杏桃之里

‧ 交通：信濃鐵道「屋代」站下，搭乘杏桃花季接駁專車（例假日行駛），車程約11分鐘。

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