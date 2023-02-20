國票投顧彙整資訊分析指出，近期四項國內利多因素：

1.多家台廠法說會持續登場，營運及業績題材股將有表現機會。

2.金管會同意所有金控可以拿資本及法定盈餘公積來配發現金股息，有助吸引存股族買盤進場，帶動金控股股價表現。

3.2月20日開放港澳來台自由行，有望延續相關題材股偏多走勢。

4.目前外資期貨多單仍維持萬口以上水準，對台股具支撐作用。

國票投顧看本周指數區間15300－15800點
摩爾投顧看下周指數區間15,000～15,900點
群益證券看本周指數區間15,300—15,900點
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