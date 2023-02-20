國票投顧彙整資訊分析指出，近期四項國內利多因素：
1.多家台廠法說會持續登場，營運及業績題材股將有表現機會。
2.金管會同意所有金控可以拿資本及法定盈餘公積來配發現金股息，有助吸引存股族買盤進場，帶動金控股股價表現。
3.2月20日開放港澳來台自由行，有望延續相關題材股偏多走勢。
4.目前外資期貨多單仍維持萬口以上水準，對台股具支撐作用。
今年初開盤迄2月17日共26個交易日，集中市場總成交值為5兆3,559.62億元，市場日均值為2,059.99億元，股票成交量週轉率為8.29％。國票投顧預期本周指數在15,300-15,700點區間震盪，本周看好五大題材類股，包含：觀光飯店股、航空股、旅遊股、IC設計股、金融股等。
國票投顧彙整資訊分析指出，近期四項國內利多因素：
1.多家台廠法說會持續登場，營運及業績題材股將有表現機會。
2.金管會同意所有金控可以拿資本及法定盈餘公積來配發現金股息，有助吸引存股族買盤進場，帶動金控股股價表現。
3.2月20日開放港澳來台自由行，有望延續相關題材股偏多走勢。
4.目前外資期貨多單仍維持萬口以上水準，對台股具支撐作用。
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