群益證券分析指出，近期三項國內外利多因素：

1.國際鋼市將進入第2季傳統旺季、各大型用鋼需求穩步回升，中鋼3月依產品別每公噸上漲600-1,200元而且未調足漲幅，中鋼呼籲中下游進貨因應旺季需求。

2.中國20大會議後定調「擴大內需」產業經濟政策，強化製造業投資推進新型基礎建設，出台各項振興房市政策提升用鋼需求，汽車產業逐漸擺脫晶片與零部件短缺影響恢復生產規模。

3.AI生成創造出高端半導體商機，微軟投資OpenAI 100億美元而其市值爆增800億美元，微軟把ChatGDP內建至Bing搜索引擎挑戰Google Search，Google宣布擴大廣泛整合先進AI人工智慧技術「視覺化」進化版，以「所見的一切都可搜尋」為主軸核心，任何手機智慧鏡頭「搜尋畫面」功能的相片／影片／文字/圖片通通都可以「多重搜尋」，這些升級需要龐大耗用GPU、AI晶片、高階記憶體，商機遠大於元宇宙時期的AR/VR眼鏡。