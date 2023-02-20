基隆一名人妻因林姓丈夫與謝姓女子外遇便離婚，未料3個月後林男發現謝女另有交往對象且花錢不手軟，便回頭向前妻求復合，2人重新結婚後，前妻則向謝女提告侵害配偶權求償250萬元。基隆地院審結，判謝女須賠償5萬元為適當。可上訴。

判決書指出，人妻主張，與林姓男子結婚30餘年，2021年間丈夫與謝姓女子交往，導致2人協議離婚，而不到3個月，林男發現謝女另有交往對象，且對於金錢需索無度，便與謝女分手，回頭向她求和，怎料2人復婚後，謝女又不斷聯繫林男，讓她不堪其擾，認為謝女已經侵害她的配偶權，依法求償250萬元。

對此，謝女稱，她透過臉書認識林男，確實與其交往，但交往初期林男稱自己單身，直到2022年間她察覺林男與原告同居，當時林男稱原告為前妻，還出示身分證證明配偶欄為空白，強調與林男交往期間不知情其已婚。

基隆地院審理時，法官勘驗證據，發現謝女曾傳訊息給林男稱，「你還是在好好保護你老婆，還為了她住院跟我說在吵你，又大罵我不是嗎？」、「你會再找到更好的女人，你愛誰不必跟我說，去跟你『老大』聊聊吧。我不會去愛百分之50的男人」等語，均可認定謝女與林男交往時知情男方已婚，審酌雙方社經地位等一切情狀，判謝女須賠償人妻5萬元為適當。可上訴。