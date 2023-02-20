群益台灣ESG低碳50ETF(00923)經理人洪祥益表示，回歸投資面，近年來龍頭股成為引領盤勢的主力，台灣投資人也偏愛投資龍頭股，當看重環境利益的「低碳投資」成為顯學，此時若再加入低碳等相關因子層層篩選，料將為投資結果大大加分，淨零碳排已成為全球一致性目標，然而一般人卻也認為，追求低碳勢必增加營運成本、降低企業獲利，如何有利於投資？事實上，低碳企業的韌性，早已開始展現在獲利表現上，以台股為例，觀察臺灣指數公司特選臺灣ESG低碳50指數的前十大個股可以發現，無論就ROE或稅後純益率等獲利指標來看，都明顯高於加權指數，顯見低碳非但不等於低獲利，長期而言更有助於企業營運蒸蒸日上。

「群益台灣ESG低碳50ETF」（00923）於今(2/20)日開募。結合ESG、平準金機制與低碳ESG三大優勢，為台灣首檔低碳龍頭ETF，該基金主要追蹤指數是臺灣指數公司特選臺灣ESG低碳50指數，也是首檔納入成分股低碳訴求的指數。

群益投信表示，淨化版的市值型ETF強調除了市值夠大且獲利外，更重視低碳ESG的企業優勢，在設計篩選機制時領先全台納入「三E」條件，精選出有訂單能獲利的台灣低碳50大龍頭企業，第一個E是指ESG，成份股須是台灣永續評鑑等級BBB級(含)以上，且未列重大性事件黑名單企業，並排除涉及爭議性產業，如：賭博、菸草、情色、軍武等企業，第二個E則是ROE獲利能力，成份股也必須是市值前一百大與近一年ROE>0的已獲利企業，第三個E，做為首檔考量Carbon Emission搶先布局低碳商機的台股ETF，以碳密度做為選股指標，結合碳金龍頭，兼顧永續經營與企業獲利，最適合穩健存股與追求碳金投資獲利契機的投資人。在低碳足跡創造台股碳金奇蹟的趨勢下，台股市值前兩百大中，低碳密度企業股價表現相對突出，買台股ETF就要選成分股中以碳密度為選股指標、有訂單能獲利的低碳股，能迎接ESG碳金商機的台股ETF。