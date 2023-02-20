高雄轎車衝下邊坡1死2傷，車頭竟出現西瓜刀。（簡銘柱翻攝）

警方到現場勘查。（簡銘柱翻攝）

離奇！高雄轎車衝下邊坡1死2傷 車頭竟出現西瓜刀

高雄市小港區清晨傳出一起離奇死亡車禍，24歲林姓男子開白色轎車載著2名乘客，行經農場私設道路時，突然衝下坡。警方獲報到場，將3人救出，但林男當場無生命心跳，送醫宣告不治，其餘2名乘客輕傷無大礙。警方事後在車頂上搜出西瓜刀，當事人友人供稱，西瓜刀是前朋友放置，並未使用過，至於是否因為糾紛而引發死亡車禍，警方正擴大調查釐清中。

今日清晨6時許，林男開車載著28歲簡姓乘客及27歲葉姓乘客，沿晶富休閒農場私設道路，衝下山坡至高坪23路與高坪18路口邊坡上，造成車嚴重毀損，安全氣囊爆開。

警消獲報趕往現場，將3人救出，但林男當場無生命心跳，送醫後仍宣告不治；其餘簡姓、葉姓乘客則輕微受傷，送醫後無大礙。

警方事後在現場進一步檢視現場物品，並在車頂上發現一把西瓜刀。據了解，三人並無前科，當事人友人稱，西瓜刀為前朋友放置，還未使用過，警方懷疑案發不單純，是否是發生糾紛而引起自撞死亡車禍，警方正調閱周邊監視器，調查釐清事件經過。