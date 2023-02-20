弘光科大講師許珮綺，共取得食品相關總共12張乙級證照。（陳世宗攝）

「証照是投入職場的護身符！」弘光科大食品科技系講師許珮綺，從為孩子做健康好吃食品出發，到今年2月取得食品檢驗分析乙級和西點蛋糕伴手禮乙級2張證照，總共取得12張乙級證照及18張丙級證照，成為全國首位完成食品相關證照全部拼圖的達人！她被學生譽為「證照王牌講師」。

研發長林聖敦說，許珮綺目前不但是學校食科系、推廣營運處推廣教育中心及國際處海青班有關烘焙食品、中式麵食、中式米食及中餐烹調等課程核心師群之一；也擔任勞動部桃竹苗及中彰投分署、法務部矯正署苗栗看守所及台中女子監獄、苗栗市農會田媽媽推廣部等單位外聘講師。

原本二專念機械科的許珮綺說，婚後生子因為要做吐司給小孩吃，對烘焙及餐飲產生興趣，從2015年起開始報考烘焙及中餐烹調證照，藉由準備考照的過程，讓技術慢慢地往上提升。「少了食品檢驗分析、烘焙伴手禮乙級這2張證照，感覺缺了什麼，下定決心一定要拿到。」

許珮綺指出，今年農曆過年期間放棄娛樂，在家裡不斷練習專心研讀術科，終於完成食品相關證照全部拼圖。另10張乙級證照有西點蛋糕麵包、蛋糕餅乾、麵包餅乾、麵包伴手禮、餅乾伴手禮、中式麵食加工－酥油皮、糕漿皮類，中式麵食加工－水調（和）麵類等。

許珮綺說，丙級證照則有18張，唯一跟食品無關的早年考取的機械製圖丙級。二專畢業曾計畫跟妹妹一起開製圖工作室，同時也規畫考公職，沒想到結婚生子後，為幫小孩製作副食品對烘焙產生興趣，帶來職涯大轉彎。原家中只有一台吐司機，後慢慢添購烤箱，最後連專業的大型烘焙設備都買回來放在家裡。

許珮綺建議，考證照要穩扎穩打，先從丙級證照開始考，再進一步考乙級證照。她從機械轉到食品領域，花得比其他人更多時間練習，遇到瓶頸時常一個禮拜的時間皆在原地打轉沒有進度，靠著操作時寫心得報告，調整配方用不同方式練習才突破盲點，前提是每一個題目都必須要練習到滾瓜爛熟。