巴西當局今天表示，聖保羅州（Sao Paulo）東南沿海地區週末降下暴雨，引發洪患與山崩，造成至少19人喪生。
電視和社群媒體畫面顯示，洪水淹沒了聖保羅州聖塞瓦斯蒂安鎮（San Sebastiao）整個街區、泥水沖走山坡小屋的斷壁殘垣、倒塌的樹木壓毀汽車，高速公路則泡在水中。
州政府在聲明中表示，州內有19人喪命、566人流離失所。與此同時，救難人員正忙著協助災民。
當局並未公布有多少人失蹤。
聖保羅州州長福瑞塔斯（Tarcísio de Freitas）宣布沿岸地區5個城鎮進入緊急狀態。
市政官員表示，聖塞瓦斯蒂安鎮是災情最慘重的地方之一，24小時降雨量達創紀錄的600豪米。
市長奧古斯托（Felipe Augusto）說：「我們還未評估災損規模，目前正在努力援助受害者。」
氣候變遷引發的極端天氣事件，正為巴西帶來嚴重衝擊，例如里約熱內盧州山城貝德羅保利斯（Petrópolis）去年降下滂沱大雨，奪走了230多條人命。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。