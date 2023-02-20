同時間，有29.5％的受訪者有意將現金或定存轉入股票投資，19％是減少意願，風險偏好指數亦從1月-1.8轉正，2月10.5，是10個月的新高，代表散戶再成股市撐盤力量。

國泰金控每月初都會定期對集團客戶發出電子問卷，了解一般民眾對經濟的直觀感受，亦俗稱國泰庶民指標，2月初農曆長假剛過，共收回近1.98萬份有效問卷。

國泰金指出，國發會最新公布的12月景氣對策信號維持藍燈，領先與同時指標續跌，但2月調查顯示，有37.3％的受訪者認為未來半年經濟景氣會比現在改善，比上個月的23.7％明顯增加，看壞者雖亦有37.1％，但景氣展望指數由1月的-29.3急速翻正為0.2，現況指數也從-41.3走揚至-10.1。似乎只要資本市場回穩，民眾對經濟信心亦會增強。

2月有33.2％受訪者在未來半年有意增購非耐久財，大額消費意願指數從上月2.5回升到8.9 。

另外在平均地權條例修正法案通過後，賣房意願指數從-19.3微幅下滑至-20.6，主要是認為現在是賣房時機者從31.7％微降到30.4％，但認為不是賣房時機者則仍維持51％；同時間認為現在是買房時機者由1月的14.3％上升到15.9％，不是買房時機者由72.1％下降到70％，因此買房意願指數從1月的-57.8小幅走揚至-54.1，國泰金分析，顯示短期民眾買賣房意願變化出現分歧。