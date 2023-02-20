台南市長黃偉哲日前出席228遺族新書發表會時，遭民眾質疑轉型正義作為不多；對此，台南民主前輩、長老教會牧師黃昭凱在臉書上為黃偉哲抱屈，指出黃偉哲排除萬難為轉型正義付出，並直言抗議者「讓人感到粗魯和野蠻」。

黃昭凱說，自己對商家第三代在228平反運動35年後才冒出，而且不承先卻啟後的爆走，組「棄除中正路行動聯盟」並不反對，但聯盟在那裏？行動在那裏？卻挑著228家屬努力爭取的228紀念館，2月15日王育霖長公子王克雄的新書發表會來踢館，不論他的訴求多正當，選的地點和時間都不對，對王克雄是不敬的，不論他的訴求多皓然，只讓人感到粗魯和蠻橫。

黃昭凱表示，台南市歷屆市長對228的緬懷立碑，是張燦篊把民生綠園改名為湯德章紀念公園並立半身銅像在園區。賴清德把湯德章的受難日3月13日訂名為「正義與勇氣紀念日」。黃偉哲將原參議會舊址即228處理委員會修建為228紀念館，於2022年啟用，屢經受難家屬與議員召開記者會與聽證會，黃市長排除萬難接納此案是確認該館是228事件處理委員會原址。

黃昭凱所指事件，是民團要求將中正路改名，以落實轉型正義，選擇在228事件受難者、第一位日本本土台籍檢察官王育霖後代王克雄的新書發表會上，對黃偉哲嗆聲；對此，台南市府表示，目前已將台灣文學館由原本的中正路門牌改為「湯德章大道一號」，涉及民宅、商家的部分，依法規需在地居民五分之一以上連署，會繼續溝通、以圓滿的方式來促成轉型正義。