國內出版龍頭三民書局創辦人劉振強過世後，遺孀及子女因遺產問題爆發遺產爭奪戰，纏訟至今，由於劉留下龐大遺產，遺孀及子女積欠遺產稅5995萬餘元，法務部行政執行署台北分署日前針對劉振強生前向台北市政府領取的土地徵收補償費執行，將欠稅全數追回。

三民書局在1953年由劉振強和2位友人創立，當時因為3人自認只是「3位小民」，所以將書局取名為「三民書局」。創立時三民書局蝸居於台北市衡陽路，與文具行和其他書局共用店面，1961年遷居重慶南路，雖然歷經2位共同創辦人退股等風波，劉振強獨資經營的三民書局仍日益茁壯，歷經近數十年的努力，成為出版1萬多種書籍的業界龍頭，還擁有重慶南路、復興北路兩棟大樓，室內總面積達1200多坪的大型書店。

2017年1月23日劉振強過世後，其遺孀莊梅、長子劉仲文，以及目前實際掌管三民書局的次子劉仲傑因遺產問題而纏訟至今，由於劉振強遺產所衍生巨額遺產稅，亦因遺產分配問題尚未解決，致使無人可先行代為繳納，台北國稅局並於去年11月移送台北分署執行。

台北分署針對劉振強所遺留遺產展開調查，並進行查封或扣押，其中最有價值的是位於北市復興北路的三民書局總公司以及重慶南路門市部的土地及房屋，初估房地產市值合計可能超過11億元。

但台北分署因三民書局不動產價值高，恐於拍賣後對三民書局造成重大影響，因此決定影響性較小的遺產進行執行，調查後發現劉振強對台北市政府尚有可請領之土地徵收補償費，台北分署即發函扣押，並於確認扣押足額後逕為收取，終於在今年2月將遺產稅案件全額清償。