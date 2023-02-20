南韓女團APRIL出道時曾憑著成員亮麗外表，與清新脫俗的氣質而受到眾人矚目，但2021年爆出霸凌前成員李玹珠的事件後，人氣便逐漸走下坡，最終團體被解散，成員們也各自另尋出路。其中，人氣成員李娜恩決定卸下偶像身分，簽約給演員經紀公司「Namoo Actor」，開始朝向戲劇發展，而她也因霸凌事件爆發後便不再更新社群媒體，直到19日才重啟帳號PO文，讓粉絲們相當激動。

李娜恩在女團時期就曾出演過網劇《A-Teen》，以及電視劇《偶然發現的一天》，成功打開知名度，外型甜美秀氣的她，也很快在戲劇圈闖出名號，戲約不斷，但卻在此時團體APRIL傳出霸凌事件，使她原本的高人氣受到嚴重打擊，她也因此停止更新所有近況長達2年的時間，讓粉絲們思念不已，直到本月19日她才重新使用個人IG帳號，並貼出一張近照。

照片中，只見李娜恩一樣留著一頭烏黑秀髮，身上則是穿著白色襯衫與長褲，搭配她迷人的笑容與乾淨的妝容，雖貼文中沒有寫下任何訊息，仍吸引大批粉絲留言，紛紛表示「歡迎你回來」、「終於出現了，失蹤人口」、「想死你了」、「姊姊好久不見，我天天都在想你」、「都換新公司了，趕快復出拍戲吧」、「天哪！我要哭出來了」、「一樣美到哭」。

事實上，李娜恩所更新的照片便是她新簽的經紀公司Namoo Actor所拍的麻豆照，Namoo Actor旗下擁有多位實力派演員，像是演出《非常律師禹英禑》爆紅的朴恩斌、少女時代成員徐玄、李準基等人都是，因此大家也十分期待李娜恩接下來的表現。