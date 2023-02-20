衛福部疾管署副署長羅一鈞不只在疫情期間帶來最新疫情資訊、研究，過去也默默行善，曾在馬拉威服外交替代役時，自掏腰包幫助當地窮苦病人，在台大發起捐二手書活動，送給馬拉威沒書可看的醫學生，讓台大婦產科名醫施景中大讚「看見史懷哲身影」。

台大醫院婦產科醫師施景中昨天在臉書發文，看到電視在播羅一鈞的專訪，提到他在馬拉威服替代役時，為了貧苦的病人，掏出自己微薄的薪水幫助他們。和前總統陳水扁一起參觀馬拉威一間醫學院，發現當地醫學生缺乏原文教科書，幾十個人同時登記一本書，等著借閱，於是向母校台大醫學院發起募捐，最後一共募到了5千多本二手的原文教科書。

施景中表示，羅一鈞原本打算在母校內科完成訓練後，再回到馬拉威去實踐他濟世愛人的心願，無奈2008年與馬拉威斷交，無法實現，看到他在非洲行醫救人、幫助窮人的善舉，施景中感嘆「在他身上我看到史懷哲的身影」、「不過史懷哲沒有他這麼帥就是了」。