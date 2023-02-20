一名67歲男子左肩膀一直有莫名疼痛感，曾試過按摩、推拿等方式也無法緩解，也曾照過X光並未發現異常，經健檢發現，原來左上肺已一顆有8公分的腫瘤，確診肺癌，且已發生轉移。醫師表示，肺癌是國人死亡率的最高的癌症，除了抽菸外，空污、家族遺傳等7類人都是肺癌高危族群。

北投健康管理醫院醫師蔡聰聰表示，該男子本以為病灶是早年曾罹患的左上肺結核，但幾年前已治癒，之前查看左肩不適的X光攝影也有連同檢視肺部，檢查結果與治癒後的左上肺狀態相比無明顯差異。男子此次健檢納入肺部低劑量電腦斷層檢查（LDCT），赫然發現左上肺曾發生結核的位置中，已藏有一顆約8公分的腫瘤，並侵犯到右肩骨骼，後確認為肺癌，並已發生轉移現象。

蔡聰聰表示，肺癌是國人死亡率的最高的癌症，與發現時間太晚、並發生轉移有關。肺癌的轉移起初會先侵犯到鄰近的淋巴腺、肋膜、肋膜腔、肋骨，接著轉移至其他器官，其中發生骨轉移的機率最高。

蔡聰聰表示，許多民眾出現莫名的骨痛、頭痛問題，但未出現一般認知肺癌的咳嗽症狀，等到檢查時才意外發現這些骨痛、頭痛，竟是因肺癌且已轉移導致的症狀。

她表示，抽菸並非肺癌的主要致病因素，還有長期接觸二手/三手菸、空污、工作環境易接觸致癌物（石棉、苯、菸草、焦油等）者、家族遺傳、常處於油煙環境、曾罹患慢性肺部疾病（如肺結核）等因素，都會比一般人有較高的機率罹患肺癌。

衛福部國健署表示，LDCT是有效的篩檢肺癌工具，目前提供有條件的免費2年1次篩檢，例如有家族史：50至74歲男性或45至74歲女性，以及重度吸菸史：50至74歲有意願戒菸者。