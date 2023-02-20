選前積極推動性政策、改名「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」，並以黑馬之姿當選嘉義市議員的直播主Molly 翎熹，昨（19）日在臉書發文號召，「台灣性別平等教育協會」正在廣收國小老師性別教育的教學問卷，希望大家一同來完善這份調查。

「你是幾歲開始接觸的色情片的呢？」Molly 翎熹昨指出，有研究發現，過半臺灣人從14歲開始看色情片，近五成的臺灣學生首次搜尋色情資訊，更是在幼兒園或小學時。她坦言，相信大家也都有過這樣的經驗，小時候越被長輩禁止的事物，越想偷偷去嘗試了解，而這其中，當然就包含了性。

Molly 翎熹接著說，大家在學校曾受過的性別教育中，有多少是被潦草應付過去？又有多少時候，是老師願意停下來，好好的仔細說明？事實上，老師們也容易因外界輿論以及家長壓力，在性別教育這塊窒礙難行，但是對於性閉口不談，只會讓青少年更想從其他錯誤的管道汲取性知識。

最後，Molly 翎熹呼籲，「台灣性別平等教育協會」現正在廣收國小老師性別教育的教學問卷，希望有更多的國小老師可以一起加入分享，她期盼大家多多幫忙，一同更完善這份調查與計畫。