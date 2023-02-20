美國媒體周末引述官員指出，北京正在考慮悄悄提供俄羅斯「致命」武器，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）昨（19）日證實，中國大陸企業已經提供俄羅斯「非致命」支持，而且新情報顯示北京「正強烈考慮提供致命協助」，或許包含彈藥或武器，他警告此舉將對北京帶來嚴重後果。

布林肯19日接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）政論節目「面對全國」（Face the Nation）訪問時表示，美國擔憂北京正考慮提供俄羅斯致命支持。

綜合英國廣播公司（BBC）、哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）、英國《衛報》（The Guardian）等報導，布林肯18日晚間結束與中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅的會談後，接連接受多家美國電視台專訪，警告北京正在考慮提供俄羅斯武器及彈藥。

他說，他在會談上對王毅表達了美國對「中國可能提供俄羅斯致命設備支持的深刻關切」，「我們已經看見中國企業提供非致命支持，讓俄羅斯能用在烏克蘭，現在我們的擔憂是建立在他們正考慮提供致命支持的資訊，我們也明白告訴他們，這會對我們及雙邊關係構成嚴重問題。」

當被問道北京考慮提供哪類致命援助時，布林肯的回應相當籠統：「許多東西都符合，從彈藥到武器等。」

他也提到，不論是民間企業或政府支援俄羅斯，「都沒有差別。」

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）19日接受美國國家廣播公司（NBC）「會晤新聞界」（Meet the Press）節目專訪時表示，北京「正強烈考慮提供俄羅斯致命協助」。

布林肯接受美國國家廣播公司（NBC）「會晤新聞界」（Meet the Press）節目專訪時，不斷被追問美國取得了哪些證據，支持北京正考慮軍援俄羅斯的看法，他回應現階段沒辦法談論細節，但認為這些情報很快就會公開，「顯示他們正強烈考慮提供俄羅斯致命協助，據我所知他們還沒越過那條線」，「但他們正在考慮提供各式各樣的致命協助，包括武器。」

布林肯表示，他在會談上明白表示，提供俄羅斯致命支持會有嚴重後果。

文章來源：Ukraine war: Blinken says China may give weapons to Russia
文章來源：China considering providing "lethal support" to aid Russian invasion of Ukraine, Blinken says
文章來源：China may be on brink of supplying arms to Russia, says Blinken
文章來源：Secretary Antony J. Blinken With Chuck Todd of NBC Meet the Press
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