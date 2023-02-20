美國媒體周末引述官員指出，北京正在考慮悄悄提供俄羅斯「致命」武器，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）昨（19）日證實，中國大陸企業已經提供俄羅斯「非致命」支持，而且新情報顯示北京「正強烈考慮提供致命協助」，或許包含彈藥或武器，他警告此舉將對北京帶來嚴重後果。

布林肯19日接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）政論節目「面對全國」（Face the Nation）訪問時表示，美國擔憂北京正考慮提供俄羅斯致命支持。

綜合英國廣播公司（BBC）、哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）、英國《衛報》（The Guardian）等報導，布林肯18日晚間結束與中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅的會談後，接連接受多家美國電視台專訪，警告北京正在考慮提供俄羅斯武器及彈藥。

他說，他在會談上對王毅表達了美國對「中國可能提供俄羅斯致命設備支持的深刻關切」，「我們已經看見中國企業提供非致命支持，讓俄羅斯能用在烏克蘭，現在我們的擔憂是建立在他們正考慮提供致命支持的資訊，我們也明白告訴他們，這會對我們及雙邊關係構成嚴重問題。」

當被問道北京考慮提供哪類致命援助時，布林肯的回應相當籠統：「許多東西都符合，從彈藥到武器等。」

他也提到，不論是民間企業或政府支援俄羅斯，「都沒有差別。」

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）19日接受美國國家廣播公司（NBC）「會晤新聞界」（Meet the Press）節目專訪時表示，北京「正強烈考慮提供俄羅斯致命協助」。

布林肯接受美國國家廣播公司（NBC）「會晤新聞界」（Meet the Press）節目專訪時，不斷被追問美國取得了哪些證據，支持北京正考慮軍援俄羅斯的看法，他回應現階段沒辦法談論細節，但認為這些情報很快就會公開，「顯示他們正強烈考慮提供俄羅斯致命協助，據我所知他們還沒越過那條線」，「但他們正在考慮提供各式各樣的致命協助，包括武器。」

布林肯表示，他在會談上明白表示，提供俄羅斯致命支持會有嚴重後果。