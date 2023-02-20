趁店員不備男子偷藏菸草盤逃脫，店家po文報案警逮1竊嫌。（民眾提供）★《中時新聞網》關心您：吸菸有害健康！戒菸專線：0800-636363。

24歲林姓男子本月6日下午3點，因喜歡太原路上「超級煙具」販售的菸草盤，趁著挑選物品結帳時，將2個菸草盤藏在後腰帶行竊得逞，店家看監視器發現林男行徑，氣得將畫面貼上臉書社團，員警主動聯絡店家，循線通知林男到案說明，並依法函辦，

林男辯稱，曾經到店家欣賞過菸草盤，他想要在捲煙時，菸草盤可以收集掉落的菸草，因喜愛其型式、花紋，6日又再次上門，但他不打算花錢，想要趁店員不注意，將2個菸草盤藏入衣物中，再以其他商品當作掩護，順利竊得價值770元的菸草盤。

警方在網路社團發現店家po文，主動與超級煙具店家聯繫，隨即調閱監視器畫面，發現林男行竊後直接返回信義路住處，警方迅速通知林男到案，並起出遭竊的菸草盤，訊後依照竊盜罪函辦。警方呼籲，北市監視器系統設置完善，提醒民眾勿因惡小而為之，以身試法而身陷囹圄。

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