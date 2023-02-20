近日，李亞鵬在社群平台上傳與家人旅遊與購物的短片，只見影片中李亞鵬抱著小女兒，老婆海哈金喜跟在身旁，看到他們一家三口溫馨模樣，網友們紛紛留言直誇海哈金喜是賢妻良母。影片曝光後，許多網友也好奇，海哈金喜究竟如何擄獲李亞鵬的心？有網友分析海哈金喜「某一點」勝過王菲。

從李亞鵬的社群平台就能看到網友都在誇海哈金喜是一位賢惠的妻子，李亞鵬娶了她之後過得很幸福。其實兩個人結婚，組建了一個家庭共同生活，是否合適至關重要。有網友分析李亞鵬的人生經歷，認為他是個相對之下比較傳統的中國男人，難免會有點大男子主義，而王菲也是一個比較強勢的人，容易發生衝突。

然而從李亞鵬、海哈金喜夫妻倆發佈的日常影片來看，海哈金喜是一個比較務實、接地氣的人。她會給李亞鵬買價格便宜的白T，一件17元(約台幣85元)的衣服，而李亞鵬看了也相當喜歡，認為物美價廉，夫妻倆將平凡的日子過得相當樸實。

海哈金喜還特別配合李亞鵬的愛好一起直播，在這一點上，王菲就做不到。當年她和李亞鵬的結合大家都看在眼裡，一個像不食人間煙火的仙女，另一個則是商人，他們二人無所謂對錯，但確實不適合對方。