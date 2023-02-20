自從香港與大陸全面通關，除了香港政界、社團往大陸考察拜訪，大陸官員也頻頻赴港，廣州市長郭永航上周就率團抵港，就深化兩地交流、推動粵港澳大灣區城市合作，與香港特首李家超會面。李家超近日多次表示，會盡快到訪廣東省及大灣區城市。有消息指李家超將於23日出發，到訪廣州及深圳，預料與當地領導會面，即日來回。

香港星島網報導，廣東省上月底召開2.5萬人參與的「全省高質量發展大會」，投資1兆元（人民幣，約合新台幣4.42兆元）在重點建設項目。香港政務司司長陳國基聯同與勞工及福利局局長孫玉菡已抵廣州，出席今日舉行的粵港澳大灣區人才服務高質量發展大會。文化體育及旅遊局局長楊潤雄率先於19日啟程訪京，與大陸國家文化和旅遊部部長胡和平會晤，並拜訪有關部委和機構。

據聞，其他政策局亦有計畫出訪大灣區，加強各大灣區城市之間交流，官員出訪迎來「報復式反彈」。而李家超自去年7月上任後，先後到過泰國、中東唱好香港，撇除去年12月赴京述職，至今仍未官方正式訪問大陸。

李家超近日透露，已計畫盡快到訪廣東省，與省和其他大灣區城市的領導會面，共商推進粵港合作和大灣區建設的工作，最新消息指他於23日出發。同日中聯辦舉辦傳媒參訪團到訪廣州，據了解，李家超或有機會於廣州，與香港傳媒高層碰頭。

出訪大灣區之餘，李家超亦會按慣例，在3月初赴京列席全國人大及政協會議的開幕禮和閉幕禮，這是他上任後首次列席兩會。李家超早前也預告，3月底將親身出席海南舉行的博鰲亞洲論壇，加上正計畫與立法會議員一同考察大灣區，李家超未來兩個月將馬不停蹄。