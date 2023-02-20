有消息指出聯詠2024年進入iPhone 16 Pro供應鏈，海通國際估計，該消息影響層面將比想像中大，主要是既有供應商南韓LX Semi(樂金半導體)短缺28奈米高壓產能，其供應商為台積電(2330)，預期聯詠將打進2024年iPhone 16 Pro的供應鏈，就是因聯詠有聯電高壓28奈米的LTA長約優勢，即便如此，仍認為聯詠遠無法滿足蘋果的需求，因此，判斷聯詠將產能分配給蘋果之後將嚴重擠壓Android的供貨，因此，2024年OLED DDIC恐再度出現供需吃緊。

海通國際進一步指出，大尺寸面板漲價將啟動，預期2月下旬較小的TV品牌將被漲價，3月下旬TV面板或全面起漲，2季度漲幅可期，在此同時，NB面板已於1月回穩，當前部分NB品牌已完成庫存去化，預期第二季度報價也將啟漲。換言之，面板廠的稼動率將可望提高，帶動DDIC(顯示器驅動IC)等零組件的需求回升。大尺寸DDIC方面，由於庫存偏低，估計下半年報價有機會調漲。整體來說，將聯詠目標價上調到480元，其中隱含8%股息率。