一代巨星劉文正先前遭傳烏龍死訊，身為劉文正一手拉拔的徒弟伊能靜日前也在社群上回憶當年出道的過程，因回台北拍攝學生照無意間被劉文正相中，起初伊能靜媽媽反對自己出道，她卻仍毅然決然訂機票偷回台灣，母親還氣到一度與她斷聯。

伊能靜日前在小紅書發出她過往的舊照，並回憶當年在日本讀高中的她，在高三暑假返台拍攝學生照，照相館老闆就將她的照片放在櫃檯當樣本，沒想到「劉大哥（劉文正）的公司就在照相館樓上，看到我的照片，請照相館轉答，我去拿照片的時候希望能跟我見面」。

伊能靜媽媽起初反對女兒出道，但伊能靜仍偷訂機票來台。（圖／截圖自伊能靜小紅書）

然而，當劉文正與伊能靜見完面後，也特地飛往日本詢問伊能靜媽媽是否能讓自己在高中畢業後出道「我媽媽覺得我太小，應該讀完書，堅決反對。畢業前夕，我用在餐館打工賺來的錢，買了一張單程機票，偷偷回到了台灣，留了一封信給媽媽」這件事也讓伊能靜媽媽氣到與她斷聯。

之後在劉文正的幫助下伊能靜所屬團體迅速串紅，但當她要發行第一張個人專輯時，因未成年無法簽約，所以聯絡許久未見的爸爸「那張專輯叫《爸爸不要說》，我的父親在我錄製歌曲的時候，車禍過世」，最後伊能靜感嘆如因「一個烏龍事件，像翻開了腦蓋中遺忘的一角，翻出了許多交織的面孔，只願我們都能安好一生」。