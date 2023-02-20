白沙屯媽祖返程進入清水警分局轄區，警方查獲噪音車及通緝犯手到擒來。（警方提供）

白沙屯媽祖返程進入清水警分局轄區，警方查獲噪音車及通緝犯手到擒來。（警方提供）

白沙屯媽祖返程進入清水警分局轄區，警方查獲噪音車及通緝犯手到擒來。（警方提供）

通霄白沙屯媽祖與山邊媽祖遶境回鑾，行經清水警分局轄區，警方動員警力除編排維護鑾轎安全與交通疏導勤務外，適逄假日18日晚間22時至19日04時，清水警方同時規畫防制噪音改裝車輛危險駕駛專案勤務，於轄區噪音車較易車遊的重點路線及曾進入轄區的噪音車加強巡守及攔查，以防噪音車擾人。

警方指出，白沙屯媽祖於19日凌晨2時45分許，進入清水警分局梧棲區向上與港埠路口，由清水警方接駕隨行，在媽祖保佑下才入轄約5分鐘，警方隨即於2時50分許，在媽祖行經路線前方約5公里處，清水區大勇路的路口發現高雄市李姓男子與友人駕駛噪音車，前往梧棲區欲參與白沙屯媽祖遶境活動。

警方說，因改裝噪音車過大引起警方注意，更發現該車曾進入轄區車遊的噪音改裝自小客車，經攔查後，當場查獲副駕26歲高雄市的李姓男子，為屏東地檢發佈的傷害通緝犯；該噪音車輛警方也將通報環保、監理單位，針對噪音及改裝違規部分協助辦理檢驗。

清水警分局長周俊銘表示，警方以虔誠的心維護媽祖鑾轎安維及交通疏導勤務，以祈求媽祖保祐轄區民眾平安生活；同時對於打擊違規競速、噪音改裝車輛之決心從不間斷。經統計清水分局自111年共計通報240車輛噪音車，除持續強化取締專案勤務深度、密度及廣度外，更透過全面延續性宣導活動和民衆協力，以有效防制噪音及改裝車輛違規。