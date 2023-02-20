全國教育產業總工會理事長林碩杰今天表示，《原住民族教育法》造成許多花蓮縣學校因聘不到原住民教師，被迫改聘代理教師。花蓮縣偏遠學校招不到教師，結果出現全校有一半以上或相當高比率教師為代理教師。

教育部回應，已於2月8日邀集各地方政府商議，代理教師員額比率應以教師員額的8％為上限，各校應增加正式教師數，降低代理教師比率。會中各縣市教育局處均表支持，將逐年補足正式教師，降低代理教師比率，以確保教育現場品質。

林碩杰表示，從2001年開始，為因應少子化現象，避免減班超額可能導致正式教師被超額或資遣，許多國中小控管教師員額後聘任代理教師，許多代理教師已代理10年以上。

林碩杰說，目前原住民重點學校分布於13個縣市，其中花蓮縣縣立高級中等以下學校125所中有101所（109學年）學校為原住民重點學校，超過80％。

《原住民族教育法》規定國小階段之原住民重點學校聘任具原住民身分之教師比率，應不得低於學校教師員額1／3或不得低於原住民學生占該校學生數之比率；國中及高中階段之原住民重點學校聘任具原住民身分之教師比率，不得低於該校教師員額的5％。

林碩杰指出，《原住民族教育法》造成許多花蓮縣學校因聘不到原住民教師，被迫改聘代理教師，代理教師很難消失於花蓮縣。每年培育原住民身分之教師數量也不足，教育部亦從未精算，相關政策應重新評估。

林碩杰說，由於生活物質條件不佳、地方政府教育措施和校長領導統御問題，造成花蓮縣偏遠學校招不到教師，結果出現全校有一半以上或相當高比率教師為代理教師。

林碩杰認為， 教育部不應放任地方政府控留員額超過上限，地方政府也不應便宜行事，短視近利，不願投資教育，卻只願意辦大型活動，以花蓮縣為例，元宵節燈會加煙火及五教合一繞境活動，兩者耗費逾億，足夠補足代理教師2年薪資缺口。