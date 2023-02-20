美國去年10月初對中國祭出最嚴厲晶片禁令，更聯合盟友包括日本等，攜手限制晶片製造設備輸往中國。中國科學院副院長李樹深及半導體研究所研究員駱軍委發表文章，直指中國晶片業發展3大痛點，並呼籲應該仿照台灣、美國等設立國家半導體中心。

根據愛集微報導，該篇文章內容指出，中國發展晶片業面臨困境包括半導體人才嚴重短缺，其中從事半導體理論研究的人員屈指可數，但沒有龐大的半導體物理研究隊伍，就難以實現自主創新，尤其在美國封鎖下，當心半導體產業發展將如同「空中樓閣」。

其次是半導體基礎研究投入嚴重不足，中國研發投入長期不及美國的5%，該文章示警中國半導體企業還停留在國產化替代階段，沒有能力兼顧基礎研究。

第三點則是缺乏合作創新機制，以美國為例，美國許多大學教授正在處理台積電、三星和英特爾等公司委託的基礎研究項目，但中國卻沒有類似的機制。

針對解決之道，中國科學院提到，台灣已成立半導體研究中心，另外包括美國和南韓，也將分別成立國家半導體技術中心、國家半導體研究院，呼籲中國必須盡快加強半導體領域國家實驗室體系的建設，以結合地區半導體產業發展需求。