「2023台灣燈會」19日晚間在眾多藝文團體熱鬧表演後，由交通部長王國材及觀光局長張錫聰局長、台北市長蔣萬安、台南市長黃偉哲及工作同仁，在主燈「玉兔壯彩」搭配明亮音樂曲風及生動活潑數位動態科技中，與現場數萬名民眾倒數聲中畫下圓滿句點。

觀光局表示，今年台灣燈會將燈藝作品融入具歷史意義建築、多元創意地景空間及日常生活城市街道，展區範圍達168公頃，展出逾300件國內外藝術家燈藝作品，融合傳統與現代、與城市完美結合，並透過豐富精采的表演活動與各項光影藝術展演，吸引眾多賞燈人潮。

由於「2023台灣燈會」為疫情解封後的首場國際大型活動，以突破性的姿態燈場世界，帶動國際旅行業者與媒體來台參觀、踩線及報導，創造千萬參觀人次，帶動周邊觀光產業無限商機。燈會結束後，主燈「玉兔壯彩」將由台北市政府典藏。

王國材表示，特別感謝台北市政府與交通部觀光局的團隊群策群力付出與辛勞，以及所有贊助企業、燈藝師、參與展出藝術家，更要感謝很多幕後無名英雄，包含警消、志工、義交、清潔、保全人員等，讓全世界看見台灣燈會的閃耀。

王國財指出，隨著疫後國境開放，今年台灣燈會有許多國際團隊參與，計有7國22個城市共同展出，進行一場成功的文化觀光交流。同時，各駐外單位也透過此次台灣燈會整合多元主題旅遊行銷，期待帶動今年更多國際觀光客前來台灣旅遊。

而2024年台灣燈會在暌違15年後將回師台南、以「台南400光年」為題舉辦，主展場初步規畫為台南高鐵特定區，以綠能科技為策展主軸概念，搭配安平燈區台南運河水域光藝展演，串聯月津港、普濟等知名燈節，呈現水陸聲光雙重饗宴，拓展台灣觀光國際能見度。