日本人氣漫畫家松本零士，過去曾創作經典動漫包括《宇宙戰艦大和號》及《銀河鐵道999》，受到大批粉絲喜愛，也曾在海內外獲獎無數，但沒想到現年85歲的他傳出已在2月13日早上11點因病過世，讓動漫迷們震驚不已。

根據日本媒體的報導，松本零士在本月13日早上11:00因急性心臟衰竭病逝於東京都內的醫院，享壽85歲，而他過去也曾在2019年參訪義大利時，因中風昏倒在飯店裡，被緊急送往醫院搶救，沒想到這次竟急性心臟衰竭而離世，令不少人相當難過。

事實上，松本零士於1938年1月25日出生於福岡久留米市，在15歲時就投稿首部漫畫作品《蜜蜂的冒險》還因此獲獎，之後他便出道成為漫畫家，開始創作少女漫畫，但到了60年代後期他便開始轉變創作起少年漫畫，製作出多部經典代表作，像是《宇宙戰艦大和號》、《銀河鐵道999》、《宇宙海賊哈洛克》、《千年女王》、《銀河鐵道物語》等，並拿下多項動漫大獎，是不少動漫迷心目中大師級的人物，如今突然離開也讓他的作品永留於世。